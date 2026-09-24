Kulenovic dopo il gol svolterà

«Sono contento del gol di Sandro contro il Bologna. Era importante che Kulenovic si sbloccasse. Come tutti gli attaccanti aveva bisogno di andare a segno. Con Abate ora sta trovando spazio e fiducia: per questo sono convinto che questa rete possa essere una svolta nel suo percorso al Toro». Parola di Marko Naletilic, agente del centravanti croato che al Dall’Ara ha realizzato la sua prima rete in Serie A, permettendo alla squadra granata di acciuffare il pareggio. Un gol importante per muovere anche la classifica… «Sono e resto convinto che il Torino possa risalire e arrivare in posizioni più importanti. Quella granata la reputo una rosa forte con tanti giocatori di ottimo livello: hanno tutte le carte in regola per centrare un piazzamento importante in classifica».

Naletilic, agente del croato, scommette sulla punta Come giudica invece i primi mesi in granata di Kulenovic? «Non è mai facile arrivare in un campionato e in un Paese diverso a stagione in corso, a maggior ragione poi con allenatori che cambiano e si avvicendano nel giro di poche settimane. Nei mesi scorsi Kulenovic ha giocato poco e trovato il gol solo in Coppa Italia contro l’Inter, ma ha sempre lavorato per farsi trovare pronto: adesso è riuscito a segnare anche in Serie A dopo essere stato il giocatore più prolifico della squadra nel precampionato». A proposito: in estate si è parlato tanto di mercato in merito al suo assistito. È vero che Kulenovic poteva andare via? «Vi dico la verità: dal Torino nessuno mi ha mai detto o chiesto di spostare il ragazzo. Poi è normale che durante una finestra di mercato ci siano degli interessamenti e qualcuno chiami per informarsi. Non posso pertanto negare che ci siano state diverse richieste, ma sia Sandro sia il club hanno sempre avuto l’intenzione di andare avanti insieme».