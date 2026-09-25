Avanti Toro: ultima idea Mikolajewski

TORINO - Ha vent’anni e nel campionato svizzero - gioca nel Lucerna - ha mostrato numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club, non solo italiani. Anche il Torino sta seguendo da vicino l’attaccante polacco Daniel Mikolajewski . Un inizio di stagione importante nella Super League, la massima serie elvetica: quattro gol e tre assist nelle ultime sette di campionato . A spiccare è sicuramente la tripletta messa a segno al Grasshoppers prima della pausa per le Nazionali anche se il gol era stato il biglietto da visita già al suo arrivo, perché Mikolajewski il 9 agosto - terza di campionato - aveva bagnato così il debutto con gli svizzeri, appena arrivato dal Parma. Sì perché proprietaria del cartellino è la squadra emiliana, quella con cui l’attaccante ha trovato l’esordio in Serie A nell’ultima stagione, contro il Napoli, prima di raccogliere qualche minuto col Como e un tempo contro il Sassuolo.

L’incidenza del polacco in una prima squadra non stupisce chi ne ha apprezzato le qualità nel campionato Primavera . Il Parma lo scorso anno è stata la squadra rivelazione, chiudendo la regular season appaiata alla Fiorentina e ritrovando poi i viola nella finale (persa) della competizione. Di quella squadra Mikolajewski è stato tra i protagonisti. Con i suoi 20 gol in ventinove presenze ha contribuito all’accesso alla final four trascinando quel gruppo fino alla finalissima. In semifinale la doppietta decisiva nel 2-1 al Cesena, poi contro la Fiorentina il gol - che in questo caso non è bastato a portare a casa il titolo - all’ultimo atto. Certo, il passaggio dalla Primavera alla Serie A non è sempre facile: per questo il percorso di Mikolajewski è partito dalla Svizzera, così da permettere al Parma di tenerlo sotto controllo e farlo crescere.

Daniel Mikolajewski, caratteristiche e ruolo

Ma che tipo di giocatore è il polacco? Dotato di una buona struttura fisica (è alto un metro e ottantaquattro), bravo nel colpo di testa, è un destro naturale ma ha spesso segnato anche di sinistro. Rigorista, si è pure tolto la soddisfazione di fare gol su punizione. È un centravanti moderno: segna tanto ma gioca anche per la squadra, come dimostrano i tanti assist. Il polacco ha estimatori anche in Belgio (lo seguono Genk e Bruges), mentre in Italia oltre ai granata c’è anche il Bologna.

Torino e Bologna su Mikolajewski: il valore del cartellino

Ogni discorso, però, sarà affrontato a fine stagione, quando Mikolajewski rientrerà dal prestito, anche se il Parma - con cui ha un contratto fino al 2030 - ha scelto questa strada proprio per permettergli di maturare prima di inserirlo stabilmente in prima squadra. Il rendimento delle ultime settimane ha già fatto crescere il valore del suo cartellino - si parla di 8-10 milioni - e oltretutto la vetrina gli ha consentito di essere ancora una volta tra i convocati dell’Under 21 di Jerzy Brzęczek. Il classe 2006 ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili, a partire dall’Under 16, e con l sua selezione affronterà anche l’Italia, il prossimo 5 ottobre a Pescara. Un’occasione per rivederlo più da vicino.