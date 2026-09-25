Avanti Toro: ultima idea Mikolajewski
TORINO - Ha vent’anni e nel campionato svizzero - gioca nel Lucerna - ha mostrato numeri che hanno attirato l’attenzione di diversi club, non solo italiani. Anche il Torino sta seguendo da vicino l’attaccante polacco Daniel Mikolajewski. Un inizio di stagione importante nella Super League, la massima serie elvetica: quattro gol e tre assist nelle ultime sette di campionato. A spiccare è sicuramente la tripletta messa a segno al Grasshoppers prima della pausa per le Nazionali anche se il gol era stato il biglietto da visita già al suo arrivo, perché Mikolajewski il 9 agosto - terza di campionato - aveva bagnato così il debutto con gli svizzeri, appena arrivato dal Parma. Sì perché proprietaria del cartellino è la squadra emiliana, quella con cui l’attaccante ha trovato l’esordio in Serie A nell’ultima stagione, contro il Napoli, prima di raccogliere qualche minuto col Como e un tempo contro il Sassuolo.
Mikolajewski, i numeri con il Parma Primavera e l'esordio in Serie A
L’incidenza del polacco in una prima squadra non stupisce chi ne ha apprezzato le qualità nel campionato Primavera. Il Parma lo scorso anno è stata la squadra rivelazione, chiudendo la regular season appaiata alla Fiorentina e ritrovando poi i viola nella finale (persa) della competizione. Di quella squadra Mikolajewski è stato tra i protagonisti. Con i suoi 20 gol in ventinove presenze ha contribuito all’accesso alla final four trascinando quel gruppo fino alla finalissima. In semifinale la doppietta decisiva nel 2-1 al Cesena, poi contro la Fiorentina il gol - che in questo caso non è bastato a portare a casa il titolo - all’ultimo atto. Certo, il passaggio dalla Primavera alla Serie A non è sempre facile: per questo il percorso di Mikolajewski è partito dalla Svizzera, così da permettere al Parma di tenerlo sotto controllo e farlo crescere.
Daniel Mikolajewski, caratteristiche e ruolo
Ma che tipo di giocatore è il polacco? Dotato di una buona struttura fisica (è alto un metro e ottantaquattro), bravo nel colpo di testa, è un destro naturale ma ha spesso segnato anche di sinistro. Rigorista, si è pure tolto la soddisfazione di fare gol su punizione. È un centravanti moderno: segna tanto ma gioca anche per la squadra, come dimostrano i tanti assist. Il polacco ha estimatori anche in Belgio (lo seguono Genk e Bruges), mentre in Italia oltre ai granata c’è anche il Bologna.
Torino e Bologna su Mikolajewski: il valore del cartellino
Ogni discorso, però, sarà affrontato a fine stagione, quando Mikolajewski rientrerà dal prestito, anche se il Parma - con cui ha un contratto fino al 2030 - ha scelto questa strada proprio per permettergli di maturare prima di inserirlo stabilmente in prima squadra. Il rendimento delle ultime settimane ha già fatto crescere il valore del suo cartellino - si parla di 8-10 milioni - e oltretutto la vetrina gli ha consentito di essere ancora una volta tra i convocati dell’Under 21 di Jerzy Brzęczek. Il classe 2006 ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili, a partire dall’Under 16, e con l sua selezione affronterà anche l’Italia, il prossimo 5 ottobre a Pescara. Un’occasione per rivederlo più da vicino.
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