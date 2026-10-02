Toro, Ilkhan conquista Montella

Dopo la partita contro il Bologna, Emirhan Ilkhan aveva lasciato Torino per raggiungere il ritiro della Turchia Under 21. Non se lo immaginava di certo che, tra una partita e l’altra, avrebbe lasciato il ritiro per aggregarsi alla nazionale maggiore: Vincenzo Montella lo ha infatti convocato per le partite contro il Belgio (questa sera) e contro l’Italia (lunedì) di Nations League. Ilkhan, sabato, aveva giocato e segnato (con tanto di fascia di capitano al braccio) nella partita contro l’Under 21 dell’Ucraina, ora spera nell’esordio in nazionale maggiore. Nel 2022, quando aveva appena 18 anni, il centrocampista era stato convocato dall’allora ct Stefan Kuntz per l’amichevole contro la Repubblica Ceca, ma in quell’occasione era rimasto seduto in panchina per tutta la partita. Ma quello era un Ilkhan giovane, alle prime esperienza nel calcio professionistico e che era stato acquistato dal Toro soltanto pochi mesi prima. Oggi c’è invece un Ilkhan che, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione, ha dimostrato di avere le qualità per calcare i campi della Serie A e che spera di ritagliarsi sempre più spazio con la maglia granata. Il regista rientrerà a Torino dopo la partita di lunedì al Dall’Ara di Bologna (insieme a Rolando Mandragora, che non è stato convocato da Roberto Mancini per la trasferta in Francia di questa sera e spera di giocare proprio contro la Turchia), poi inizierà a lavorare per preparare la partita contro l’Udinese, la prima che il Toro giocherà dopo questa lunga sosta del campionato.