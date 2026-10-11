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Al Toro non basta Conzato

Primavera: per i granata terza sconfitta in sei giornate

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Gioele FrancoGioele Franco

Pubblicato il 11.10.2026, 13:00

3 min

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È un ritorno da incubo, quello vissuto dalla Primavera del Torino ieri mattina in casa del Cesena. Dopo la lunga pausa del campionato, contro i bianconeri di Pozzi, infatti, i granata non sono riusciti ad imporre il proprio gioco e, come spesso accaduto in questo inizio di stagione, sono finiti col subire l'ennesima clamorosa beffa allo scadere. Dopo il vantaggio della formazione di casa firmato da Ricci, la squadra di Baldini era riuscita, nella ripresa, a pareggiarla col solito ed immarcabile Conzato, prima del blackout difensivo che ha permesso a Marini di risolvere la partita all’89’. Il gol che ha dato la vittoria al Cesena è arrivato dopo un calcio d’angolo: Marini è stato il più lesto di tutti e ha risolto una mischia in area di rigore firmando il definitivo 2-1 che ha condannando il Torino alla terza sconfitta (in sei giornate di campionato) in questo inizio di stagione.

Il tabellino della sfida

CESENA-TORINO 2-1 
Marcatori pt 27’ Ricci; st 26’ Conzato, 44’ Marini 
Cesena (4-3-1-2) Mazzi 6; Ridolfi 6, Gasperini 6.5, E. Casadei 5.5, Cenerelli 6; M. Casadei 6.5, Poletti 6 (43’ st Bartoli ng), Amadori 6.5 (35’ st T. Casadei 6); Bertaccini 6 (27’ st Marini 7.5); Tonti 7 (27’ st Frisoni 6), Ricci 7.5 (27’ st Michieletto 6). A disp. Bianconi, Gianfanti, Mokris, Sanaj, Bartoli, Antoniacci, Norgaard. All. Pozzi 7 
Torino (4-3-3) Cereser 6; Gatto 5.5, Tonica 5.5, Carrascosa 5, Kugyela 6; Ballanti 5.5 (17’ st Befani 6), Liema Olinga 6, Luongo 6 (1’ st Scacchi 6.5); Banse 5.5 (1’ st Falasca 6.5), Bonacina 6 (28’ st Ferraris 6), Conzato 7.5 (43’ st Rivas ng). A disp. Dorigo, Alexandre, Tchamda, Befani, Zaghini, Tomic, Gaffurini. All. Baldini 6 
Arbitro Colelli di Ostia Lido 6 
Note Ammoniti Carrascosa per fallo di reazione e Ridolfi per gioco falloso. Recupero tempo pt 0’; st 5’

 

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