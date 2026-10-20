Conzato studia da... Cacciamani

In un inizio di stagione che ha visto la Primavera del Torino alternare grandi prestazioni, come il successo last minute di sabato scorso contro la Roma, ad alcune terribili debacle che ne hanno parzialmente condizionato il percorso in campionato, una delle note più liete emerse fin qui è la definitiva consacrazione di Filippo Conzato . Italo-brasiliano, classe 2007, Conzato cresce tra le fila delle giovanili del Vicenza, club in cui nel 2024 ha esordito in Serie C con la prima squadra ad appena 16 anni (e che ne detiene ancora il cartellino). La sua avventura col Torino, invece, inizia pochi mesi più tardi, quando viene girato in prestito biennale al club granata e aggregato all'Under 18 con cui si laurea campione d’Italia di categoria. Ma nella stagione 2024-2025 ha anche giocato le prime partite con la Primavera, formazione a cui è stato aggregato in maniera definitiva nello scorso campionato. In estate è stato rinnovato il suo prestito, ma il Toro ha anche il diritto di riscatto del cartellino.

Chi è Conzato

In un calcio che bada sempre più alla forza fisica, alla corsa e alla tattica, Conzato è la prova che sono i giocatori con una tecnica fuori dal comune a stravolgere l'andamento delle partite, a risultare decisivi e ad impressionare maggiormente. Le sue doti, unite al ruolo di ala destra che Baldini gli ha ritagliato, fanno di lui uno dei giocatori più imprevedibili ed impattanti dell'intero campionato e i numeri parlano per lui: secondo miglior marcatore della competizione con 6 gol in 7 partite (uno in ognuna delle ultime sei partite), 2 assist e un rendimento eccezionale. L’ala italo-brasiliana, inoltre, per alcune similitudini di ruolo, caratteristiche ed impatto avuto, ricorda molto Alessio Cacciamani, altro giocatore partito dal settore giovanile granata e arrivato, col duro lavoro e con la fiducia della società, a prendersi la titolarità in Serie A con la prima squadra. Non proprio una banalità. Con la dovuta calma che serve in questi casi, dunque, sarebbe quantomeno doveroso per il Torino riscattare il cartellino di Conzato e regalarsi un ragazzo che, in futuro, potrebbe diventare un tesoro per il club granata. Nel frattempo, Baldini e la Primavera intera se lo coccolano e si godono il suo incredibile talento.