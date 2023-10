Udinese, Sottil: "Non vedo nessuna catastrofe. Presenza Pozzo importante"

Sottil ha parlato così in conferenza in vista di una gara delicata come quella di lunedì contro il Lecce al Bluenergy Stadium. Ai bianconeri è mancata sin qui la vittoria in campionato, infatti il bottino è di 5 pareggi Sono contento della presenza di Gino Pozzo. Si è confrontato con la squadra e lo staff, un segnale di una proprietà che è presente e che capisce il momento. Siamo tutti uniti e consapevoli che gli unici che possono aiutarci siamo noi”. "Si possono passare dei momenti difficili, ma non vedo la catastrofe che alcuni stanno dipingendo". Andreaha parlato così in conferenza in vista di una gara delicata come quella di lunedì contro ilal Bluenergy Stadium. Ai bianconeri è mancata sin qui la vittoria in campionato, infatti il bottino è di 5 pareggi (ultimo contro l'Empoli) e 3 sconfitte. Contro i pugliesi è importante trovare tre punti per dare serenità all'ambiente e il tecnico ha sottolineato la vicinanza della società: ". Si è confrontato con la squadra e lo staff, un segnale di una proprietà che è presente e che capisce il momento. Siamo tutti uniti e consapevoli che gli unici che possono aiutarci siamo noi”.

Udinese-Lecce, conferenza Sottil

Sottil ha parlato in vista della gara contro il Lecce: "Una signora squadra, in salute, con spiccate caratteristiche offensive. Io e la squadra sappiamo perfettamente che dobbiamo risalire la classifica. Tutti vogliamo conquistare la vittoria, però come dissi già qualche tempo fa chiedo di voler bene all’Udinese". Sulla condizione: "I nazionali non li ho visti, alcuni non hanno giocato mai e hanno solo perso giorni di allenamento. Dopo due settimane va recuperato il ritmo. Gli infortunati vanno invece gestiti. Va ritrovata la serenità e l’ho vista. È un gruppo determinato a uscire da questa situazione difficile. Non si può entrare in campo con paura. Questo arriva prima ancora di moduli e sistemi di gioco". Andreaha parlato in vista della gara contro il: "Una signora squadra, in salute, con spiccate caratteristiche offensive. Io e la squadra sappiamo perfettamente che dobbiamo risalire la classifica. Tutti vogliamo conquistare la vittoria, però come dissi già qualche tempo fa". Sulla condizione: "I nazionali non li ho visti, alcuni non hanno giocato mai e hanno solo perso giorni di allenamento.. Gli infortunati vanno invece gestiti.. È un gruppo determinato a uscire da questa situazione difficile.. Questo arriva prima ancora di moduli e sistemi di gioco".

Sul momento della squadra: "Ho cercato di lasciare tranquilli i ragazzi, di farli pensare solo a quello che serve per vincere lunedì. Le critiche le prendo tutte io per loro. Non perché sia Superman, ma perché è il mio mestiere”. Sui tifosi: “Spero che ci sarà uno stadio pieno, che spinga la squadra come ha fatto spesso”. In chiusura sul caso scommesse: "Non fanno bene a questo bellissimo sport che è il calcio, ma non ci hanno disturbato granché".