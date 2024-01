Balzaretti e il mercato: "Samardzic e Perez? L'Udinese non regala niente"

L'Udinese ha voglia di dimenticare la sconfitta contro la Lazio e di ritornare a fare punti dopo aver chiuso il 2023 in modo molto positivo con il 3 a 0 al Bologna. I bianconeri, oltre a lottare sul campo per allontanarsi dalla zona rossa, dovranno anche difendersi dalle avances di diversi club su aalcindei propri talenti. Samardzic, su cui la Juve sembra avere un accordo di massima per l'estate, e Perez sono i due nomi finiti sotto le attenzioni e in questo senso le voci di mercato possono anche pesare, come aveva detto Cioffi in conferenza. Ad allontanare questa situazione ci ha pensato Balzaretti ai microfoni di Dazn, che ha parlato proprio dei due ragazzi e di come si sono allenati durante la settimana.