Runjaic: "Futuro? Non reagisco bene. Juve, l'indizio è Yildiz". E sul recupero di Solet...

L' Udinese con 36 punti è sostanzialmente tranquillo, naviga in acque decisamente positive e di metà classifica, lontano dalle sabbie mobili della retrocessione. Nonostante questo per Runjaic ci sono ancora obiettivi da poter raggiungere e prefissati dal club a inizio stagione: "Ci sono ancora nove giornate e abbiamo determinati obiettivi da raggiungere. La nostra priorità è questa, puntando a un ulteriore sviluppo dei nostri giocatori". E la prossima partita è quella contro il Genoa di De Rossi , reduce da due vittorie consecutive. Il tecnico dei friulani analizza la partita con i rossoblù in conferenza.

Runjaic, conferenza Genoa-Udinese

Runjaic presenta la sfida con il Genoa: "Ci aspetta una partita calda, il Genoa è in forma, ha fatto tanti punti in casa anche grazie al sostegno dei suoi tifosi. Giocano con intensità, uomo su uomo, un calcio molto efficiente e di recente hanno battuto la Roma. In questa stagione stanno facendo bene anche grazie al loro allenatore, De Rossi. Dobbiamo affrontare questa sfida al meglio, l’aspetto mentale sarà fondamentale. Dobbiamo lavorare bene di squadra e saper soffrire, i duelli saranno importanti. Daremo tutto per fare risultato, è importante fornire una buona prestazione per lavorare con tranquillità durante la sosta. Sappiamo che sarà una partita non facile, ma allo stesso tempo interessante".

La sfida con la Juventus

Il tecnico poi fa un passo indietro e torna sulla gara con la Juve: "Mi piace essere obiettivo, per avere riscontro sulla qualità della Juventus basta andare a guardare il valore di mercato della loro rosa, ma già solo vedere un giocatore come Yildiz è un indizio della qualità che hanno. Questo non vuol dire che la qualità ti fa vincere automaticamente tutte le partite, ma ti può portare a determinati risultati sul lungo termine. Contro la Juventus noi non abbiamo mostrato il nostro lato migliore e loro hanno vinto in maniera meritata. Il Genoa ha qualità, mentalità, copre bene il campo, noi dovremo fare altrettanto. Se confrontiamo i nostri e i loro valori sono simili, quindi sarà decisivo l’aspetto mentale. L’obiettivo è come sempre fare punti e daremo tutto per raggiungerlo. Mi aspetto una prestazione migliore di quella contro la Juventus, proponendo un gioco più offensivo e diretto".