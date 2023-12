Baroni, Udinese-Verona: "Recupero? Maresca è stato chiaro". E sul futuro...

"L'importante è stato l'atteggiamento". Baroni ha voluto sottolineare questo aspetto della sua squadra al termine del pari tra mille emozioni contro l' Udinese . I gialloblù sono andati sotto per ben due volte, ma sono riusciti sempre a trovare la reazione giusta per recuperare. Tra i protagonisti della sfida c'è stato senza dubbio Ngonge: si è guadagnato il rigore realizzato da Djuric, ha segnato un gol capolavoro in rovesciata e ha servito l'assist per la rete di Henry al 97esimo. Episodio, questo, che ha fatto infuriare l' Udinese . Al termine della partita ha parlato ai microfoni di Dazn il tecnco degli scaligeri, Marco Baroni.

Udinese-Verona, parole Baroni

Proprio sull'episodio finale è intervenuto Baroni: "L'arbitro Maresca ha anche detto che aveva dato un recupero ulteriore per perdita tempo. Non voglio entrare in merito, ma parlo di dati e guardandoli meritavamo di vincere noi". E sulla prova della squadra: "L'importante è stato l'atteggiamento che la squadra ha avuto ed è questo quello che ci serve per fare punti e arrivare all'obiettivo prefissato. C'è tantissima convinzione. Io sto lavorando molto sulla testa dei ragazzi perché devono essere liberi". Su Ngonge: "Ha qualità importanti al di là del gesto tecnico ma in queste partite ha giocato tanto per la squadra ed è questo che lo farà crescere". E sul gol di Henry: "Sono contento. Ha avuto un infortunio difficile da superare e aveva bisogno di questa rete per superare la sofferenza di questi mesi". In chiusura due parole sul futuro viste le voci sulla possibile cessione agli americani: "Queste sono cose che non mi piacciono. La mia società mi ha sempre dato grande fiducia. Avanti tutta".