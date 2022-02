Diretta Serie B alle 15.30, probabili formazioni. Dove vederla in tv

TORINO - Oggi alle 15.30 sono in programma tre gare per la ventiduesima giornata della Serie B. Al Rigamonti il Brescia ospita l'Alessandria: per le Rondinelle settimana travagliata per la questione Pippo Inzaghi-Diego Lopez. Sarà Superpippo a guidare quindi il Brescia contro i grigi, con la possibilità, vincendo, di prendersi la vetta (solitaria o con il Lecce, a seconda del risultato del Via del Mare). La squadra di Longo è alla terza big incontrata di fila: dopo aver battuto il Benevento e pareggiato col Pisa, l'Alessandria cerca punti anche al Rigamonti. Al Via del Mare la capolista Lecce, appena raggiunta in vetta da Pisa e Cremonese, ospita il Benevento. Per il tecnico Baroni, ex di turno, l'obiettivo è riprendersi il primato in solitaria: per gli ospiti di Caserta invece, l'obiettivo è evitare di scivolare, in caso di sconfitta, a -9 dalla prima posizione.L'Ascoli, che nell'ultima uscita ha perso con il Perugia, ospita il Como che non vince da quattro turni.