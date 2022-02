Diretta Serie B alle 18.30, probabili formazioni. Dove vederla in tv

TORINO - Ventitreesima giorna del campionato cadetto in infrasettimanale. Il Parma di Buffon è di scena sul campo della Cremonese che, seconda in classifica assieme al Pisa, punta a prendersi la vetta almeno momentaneamente. Il Pisa è atteso da un impegno sulla carta meno duro, con il fanalino di coda Vicenza. Monza in scena sul campo della Ternana, snodi importanti in chiave salvezza: il Cosenza se la vede in casa con il Perugia, lanciato a caccia dei piani più alti della classifica. Il Pordenone, ultimo col Vicenza deve superare l'ostacolo Cittadella, mentre la Reggina deve tenere d'occhio gli assalti della Spal che, vincendo al Granillo, aggancerebbe in classifica proprio gli amaranto.