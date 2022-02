Diretta Serie B alle 18.30, probabili formazioni. Dove vederla in tv

TORINO – Si conclude questa sera (calcio d'inizio ore 18.30) il turno numero 23 del campionato cadetto. Quattro partite in programma. Il Lecce capolista, reduce da due pari di fila, è ospite dell'Alessandria, che nell'ultimo turno ha sfiorato il colpaccio a Brescia. Il Benevento vuole tornare a volare e per farlo vorrà piegare al Vigorito l'Ascoli di Sottil, in corsa per i play-off e che viene dal pari casalingo contro il Como. Comaschi che saranno ospiti del Frosinone, che torna allo Stirpe dopo la batosta subita sabato al Curi di Perugia. Infine, sfida interessante tra Crotone e Brescia: calabresi alla disperata ricerca di punti salvezza, lombardi che inseguono il primo posto, distante solo due punti.