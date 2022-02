Serie B, il Brescia riprende in extremis il Frosinone. Il Como stende il Cosenza

TORINO - Gol e tante emozioni nei posticipi della ventiquattresima giornata del campionato di serie B . E' la domenica del Lecce che cala il tris sul Crotone (3-0) e torna in vetta alla classifica e a vincere, dopo tre pareggi consecutivi. Bene anche il Benevento che sale al sesto posto dopo la vittoria in casa del Cittadella grazie ad una rete di Improta. Pari spettacolo (2-2) tra Brescia e Frosinone , con i ciociari che rimangono attaccati al treno play-off a quota 38 punti. Esordio amaro invece per Bisoli sulla panchina del Cosenza , superato 2-1 a Como .

Brescia-Frosinone 2-2

Al 20' rondinelle vicino al gol: Tramoni lancia Leris che si libera di Barisic e va al tiro, il sinistro sfiora la traversa. Il Frosinone risponde con una botta ravvicinata di Charpentier, respinta da Sabelli. Al 34' si rompe l'equilibrio. Filtrante di Charpentier per Ciano, che ha la meglio su Pajac e Mangraviti e infila Joronen col destro. Sul gong di frazione, il Brescia trova il pari con Tramoni che di sinistro rasoterra, la mette sotto le gambe di Ravaglia. Secondo tempo: brividi per il Frosinone al 2, il mancino improvviso di Leris finisce infatti sull'esterno della rete. Al 26' il Frosinone va vicinissimo al vantaggio: grande apertura di Ricci e tiro potente di Zampano che si stampa sul palo. Il gol è nell'aria e arriva al 43' con Canotto che sfrutta un assist di Ricci e batte Joronen. Finita? Nemmeno per sogno. Un minuto più tardi infatti il Brescia trova il pareggio con Proia lestissimo ad insaccare dopo un azione confusa. Al Rigamonti termina 2-2.

Cittadella-Benevento 0-1

Al 7' ci prova il Benevento con Tello, ma l'attaccante non inquadra la porta. Gli ospiti ci provano anche con Insigne che conclude con un sinistro a giro che finisce sul fondo. Al 41' ci prova anche Forte di testa ma il portiere di casa Kastrati fa buona guardia. Si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nella ripresa, al 20' Beretta doma un pallone e calcia di destro: Paleari è attento e fa sua la sfera. Al 22' il Cittadella mette paura al Benevento con un sinistro di Antonucci, alto non di molto sopra la traversa. Al 25' però il Benevento la sblocca con un mancino di Improta che non da scampo a Kastrati: 0-1. Bis sfiorato poco dopo da Calò, destro dalla distanza fuori di poco. Al 36' prova a riaprila il Citta con Antonucci, ma Paleari blocca a terra. Nel finale i veneti sprecano con Mastrantonio la palla del possibile pareggio. Vincono i campani 1-0.

Como-Cosenza 2-1

Primi venti minuti di gioco senza particolari sussulti. Al 27' il Cosenza brucia una delle poche chance avute. Su calcio di punizione infatti, Ndoj, spreca tutto mandando la sfera in curva. Al 42' il Como ha la palla del vantaggio: pallonetto di Parigini su Matosevic, ma in extremis Bittante salva sulla linea. Primo tempo che termina a reti bianche. Ripresa: al 2' il Como protesta per un presunto tocco di mano di Vaisanen ma l'arbitro fa ripartire il gioco dopo il colloquio con la sala Var. Ancora padroni di casa pericolosi al 15' sugli sviluppi di un corner, ma il Cosenza si salva. Prima occasione ospite al 21, quando Caso esplode un diagonale neutralizzato da Facchin. Insiste il Como con Scaglia, ma Matosevic c'è e respinge con una gran parata. Sono le prove al gol, che arriva al 26' con Gabrielloni. Al 39' il solito Gabrielloni raddoppia, mentre Caso la riapre al 43'. Inizia male l'avventura di Bisoli sulla panchina calabrese. Il Como festeggia: 2-1.

Lecce-Crotone 3-0

Al 6' Kargbo mette i brividi al Lecce, quando va alla conclusione col destro sul primo palo: esterno della rete. Al 17' il Lecce risponde con una conclusione velenosa di Helgason dal dischetto del rigore: miracolo di Saro che devia la sfera. Al 18' è ancora l'estremo del Crotone protagonista con una parata su un colpo di testa di Majer da distanza ravvicinata. Successivamente ci prova anche Ragusa, ma la sua conclusione è debole e Saro blocca a terra. Al 34' il Lecce la sblocca: Hjulmand pesca Coda che col destro da fuori area fa secco Saro per l'1-0. Al 43' occasionissima per i pugliesi con Calabresi ma Cuomo salva sulla linea di porta. Proprio Cuomo al 45' viene espulso, dopo un tocco di mano nel tentativo di fermare Coda. Per l'arbitro è calcio di rigore, mentre il Var conferma il fallo e quindi il rosso. Dal dischetto Coda è freddissimo e fa 2-0. Ripresa: al 6' l'arbitro Ghersini prima concede un penalty al Lecce per un presunto fallo di Vulic su Ragusa e poi lo toglie, dopo aver rivisto al Var l'azione. Al 13' il Crotone si invola in area con Kargbo, ma Gabriel gli chiude lo specchio della porta. E' solo un fuoco di paglia però perchè al 14' il Lecce fa tris con Strefezza con un destro che si insacca sotto la traversa. Il Lecce sfiora il poker a più riprese, viene annullato un gol a Coda per fuorigioco, ma in fondo può anche bastare così.

