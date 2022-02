Il Monza cade col Lecce, decide Coda. Pisa ko con la Reggina, tris Cittadella

Il Monza va ko in casa nel big match della 26ª giornata di serie B contro il Lecce : i salentini ringraziano il 14° gol in campionato di Coda e vincono 1-0 all'U-Power Stadium, raggiungendo la Cremonese al primo posto in classifica a 48 punti. Perde terreno in zona promozione invece il Pisa , battuto al Granillo dalla Reggina 1-0: gli amaranto ringraziano il gol di Menez e si ridestano dopo il pesante ko contro il Frosinone. Perde invece il Crotone , che al Del Duca passa in vantaggio sull' Ascoli grazie al gol firmato da Koné ma viene prima raggiunto da Falasco all'84' e poi messo ko da Maistro al 90'. Successo netto infine del Cittadella , che ringrazia la doppietta di Beretta e il gol di Tounkara e batte 3-0 il Frosinone, raggiungendo proprio la squadra di Fabio Grosso all'ottavo posto in classifica in piena zona playoff.

Monza ko, vince il Lecce: Coda porta i salentini al primo posto

Ko casalingo per il Monza contro il Lecce: davanti ai settemila dell'U-Power Stadium, fra cui il presidente Berlusconi, la squadra di Stroppa nel primo tempo si rende pericolosa sull'asse Mazzitelli-Mancuso, con l'ex Sassuolo che imbecca l'ex Empoli che però manca l'appuntamento col gol in due occasioni, ma sono i giallorossi ad avere la migliore occasione: al 24' Listkowski ribatte in rete una respinta di Di Gregorio in uscita su Coda, ma il Var annulla per un fallo del centravanti salentino sul portiere. In apertura di secondo tempo è ancora Mancuso a divorarsi l'1-0, tirando alto di destro da due metri. Al 55' Coda sblocca la partita: il capocannoniere della serie B (14° gol in campionato) è freddo a battere Di Gregorio sul calcio di rigore fischiato da Doveri per il fallo di Paletta su Helgason. Al 77' Gytkjaer va vicino al pareggio, ma è bravissimo Gabriel ad opporsi al diagonale del danese. Col Monza riversato in avanti alla ricerca del pari, Rodriguez firma in contropiede il gol del potenziale 2-0, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Al 95' è Gabriel a sigillare il successo con un gran intervento in uscita ancora su Gytkjaer: il Lecce può festeggiare il primato.

Pisa sconfitto: Menez condanna D'Angelo, vince la Reggina

Cade il Pisa dopo sei risultati utili consecutivi: la squadra di D'Angelo perde 1-0 al Granillo contro la Reggina: gara subito in salita per i toscani, che al 6' deve ringraziare l'ottimo intervento di Nicholas su Folorunsho ma cinque minuti dopo capitola: è Menez a portare gli amaranto in vantaggio rubando palla a Leverbe in fase di disimpegno difensivo e mettendo il pallone nell'angolino con un sinistro preciso. Il Pisa (oggi senza Lucca in avanti) perde così terreno nella lotta alla promozione diretta scivolando al quinto posto. Per i calabresi è invece un ritorno al successo dopo il pesante ko subìto contro il Frosinone, con Stellone che sale a 35 punti in dodicesima posizione.

Cittadella, tris col Frosinone e aggancio in zona playoff

Colpo playoff del Cittadella, che ringrazia la coppia Beretta-Tounkara e batte 3-0 il Frosinone, raggiungendolo in classifica al settimo posto: al 20' Beretta porta in vantaggio il Cittadella: una carambola sul tiro di Tounkara favorisce il numero 11 di Gorini sul primo palo, che è bravo ad anticipare Ravaglia in uscita e a beffarlo con un tocco di punta che fa andare il pallone sotto le gambe dell'estremo difensore. Cinque minuti dopo è Tounkara a raddoppiare: bravo l'ex Lazio a vincere un rimpallo col portiere in uscita e batterlo con un tap-in a porta sguarnita. Al 40' i veneti chiudono virtualmente il match: è Beretta a siglare il 3-0 di testa su cross ancora di Tounkara. Nel secondo tempo annullato il gol della bandiera al futuro juventino Gatti, pescato in fuorigioco.

Ascoli avanti col cuore: Falasco e Maistro nel finale affossano il Crotone

L'Ascoli sfrutta pienamente il turno casalingo per lanciarsi in zona playoff: i marchigiani vincono 2-1 al Del Duca contro il Crotone. Nel primo tempo è Baschirotto ad avere l'occasione per portare in vantaggio i padroni di casa, ma Festa respinge di pugno il colpo di testa del numero sei marchigiano. Al 53' però il Crotone va in vantaggio: è il sinistro a giro di Koné dal limite dell'area a far gioire i rossoblù. All'84' arriva il pari dell'Ascoli, che ringrazia il gran sinistro da fuori di Falasco che batte Festa sul secondo palo: primo gol in campionato per il numero cinque bianconero. La gara si ribalta al 90', quando l'arbitro assegna il rigore all'Ascoli per un fallo in area di Koné su Maistro: lo stesso numero 37 ascolano si presenta dal dischetto, sbaglia ma realizza la ribattuta regalando tre punti e la zona playoff a Sottil.

