Pisa ko, la Cremonese vince ed è prima. Pari del Perugia

Una doppietta dell'ex Juve Zanimacchia regala alla Cremonese il successo in rimonta per 2-1 contro il Pordenone e la vetta solitaria della classifica. La squadra di Pecchia, col successo ottenuto nel match valido per la 30ª giornata di B , sale a 56 punti distanziando di una lunghezza il Lecce ed il Pisa , che invece viene sconfitto 2-0 dall' Ascoli . Pareggiano invece Perugia e Spal : i grifoni vanno in vantaggio con il gol di Kouan ma vengono raggiunti da Latte Lath al 94'.

Serie B, la classifica

Serie B, risultati e calendario

Zanimacchia-goleador: la Cremonese batte il Pordenone ed è prima

Senza Fagioli out per influenza è l'altro ex juventino Zanimacchia a trascinare la Cremonese al successo e alla prima posizione solitaria in classifica: l'ex centrocampista di Juve e Saragozza, subentrato nel secondo tempo a Baez, risponde prima al vantaggio dei friulani firmato Cambiaghi con un preciso diagonale rasoterra, e poi all'80' sfrutta un geniale assist dell'ex Napoli Gaetano per battere ancora Perisan con uno splendido pallonetto di sinistro che fa esplodere lo Zini. All'85' Di Carmine rischia di rovinare la festa dei grigiorossi facendosi espellere per proteste, ma i grigioneri portano ugualmente tre punti a casa.

Cremonese-Pordenone 2-1, tabellino e statistiche

Dionisi trascina l'Ascoli al successo contro il Pisa

Una doppietta di Dionisi, al ritorno al gol dopo dieci turni di astinenza, trascina l'Ascoli al successo per 2-0 contro il Pisa: il numero nove dei bianconeri prima trafigge Nicholas con un forte sinistro dal limite dell'area al 40', e 5' dopo firma il contropiede il raddoppio, finalizzando al meglio un passaggio filtrante di Saric. Tre punti che consentono alla squadra di Sottil di superare il Frosinone e di salire al settimo posto in classifica. Resta invece a quota 55 il Pisa a pari merito col Lecce.

Ascoli-Pisa 2-0, tabellino e statistiche

Perugia, che beffa: la Spal pareggia al 94'

Il Perugia manca all'ultimo respiro un successo che avrebbe consentito alla squadra di Alvini di agganciare la zona playoff: i grifoni passano in vantaggio contro la Spal al 60' grazie ad un colpo di testa di Kouan, ma al 94' il neo-entrato Latte Lath trova il guizzo per firmare il pari per Capradossi e compagni ( in 10' dal 41' per il doppio giallo rimediato dall'ex Milan Colombo).

Perugia-Spal 1-1, tabellino e statistiche