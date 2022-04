Monza, ko nel derby a Como: il Brescia lo raggiunge al 4° posto

COMO - Dopo 4 successi consecutivi il Monza perde al Sinigaglia di Como e si fa raggiungere dal Brescia al 4° posto (57 punti). Nella domenica della 32ª giornata di Serie B i ragazzi di Stroppa cadono 2-0 a Como con le reti di testa al 54' di Cerri e di La Gumina al 79' bravo a finalizzare un contropiede. Era da 25 anni che il Como non batteva il Monza che perde anche l'occasione di raggiungere in testa alla classifica la Cremonese (60 punti). Il Brescia non si fa pregare, nel giorno del ritorno di Corini in panchina le Rondinelle (dopo 3 pareggi consecutivi) archiviano la pratica Vicenza per 2-0 con i gol nel primo tempo di Moreo (26') e Pajac (45' su rigore) rilanciando le sue ambizioni in classifica.