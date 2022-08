Serie B, pari e patta: regna l'equilibrio anche negli anticipi del sabato

Seconda giornata di Serie B aperta ieri dallo show al San Nicola tra Bari e Palermo , oggi i tre anticipi del sabato: Ascoli-Spal, Genoa-Benevento e Perugia-Parma terminano anch'essi tutti in parità. I bianconeri marchigiani e i rossoblu liguri agganciano in vetta a quota 4 punti i rosanero in attesa dei match domenicali.

Ascoli-Spal 1-1

Match combattuto al Del Duca con un primo tempo estremamente equilibrato e che vive del botta e risposta tra il 21' e il 27' firmato da Gondo e dall'ex Maistro. E' lo stesso Gondo a costringere al fallo Tripaldelli prima di trasformare con freddezza dal dischetto, mentre il pari ospite è dell'ex giocatore bianconero, che sull'assist di Esposito scavalca Leali con un elegante tocco sotto e che poi non esulta per rispetto nei confronti della tifoseria marchigiana. Nel secondo tempo il match resta sul filo dell'equilibrio, nonostante i generosi tentativi dei padroni di casa, che alla fine devono accontentarsi dell'1-1.

Ascoli-Spal tabellino e statistiche

Genoa-Benevento 0-0

A Marassi è l'arbitro Pezzuto il grande protagonista di un primo tempo a dir poco povero di emozioni, ma che ha comunque visto prima l'annullamento del gol del vantaggio di Ekuban e poi la revoca del rigore, in un primo tempo concesso dopo l'uscita di Paleari su Portanova. Anche nella ripresa lo spettacolo latita con il 4-2-2-2 proposto da Blessin che proprio non riesce a mettere in apprensione la difesa sannita. Solo il bomber Coda ingaggia un duello personale con il portiere avversario Paleari, sempre prontissimo a rispondere con ottimi interventi. L'occasione migliore del match capita nel finale al nuovo entrato Yeboah, che trova il salvataggio miracoloso di Barba.

Genoa-Benevento tabellino e statistiche

Perugia-Parma 0-0

Più calci che calcio al Curi tra Perugia e Parma. Primo tempo sostanzialmente privo di emozioni se non per le frequenti risse inscenate da due compagini sin troppo adrenaliniche considerando che si è solamente alla seconda giornata. Ripresa in fotocopia, forse meno dura sotto il profilo dei contrasti di gioco, ma comunque combattutissima ma priva di spunti realmente interessanti, da una parte come dall'altra.

Perugia-Parma tabellino e statistiche

Serie B, la classifica