Serie B: Parma ai playoff da quarto, Perugia in C, Cosenza-Brescia il playout

È ufficialmente finita la regular season per il campionato di Serie B . Trentottesima giornata ricca di emozioni, colpi di scena e soprattutto gol. Dopo i verdetti delle scorse settimane (Frosinone e Genoa promosse in A, Spal e Benevento retrocesse in C ) sono arrivati quelli per quanto riguarda playoff, playout e l'ultima retrocessione diretta. Parma nella post season da quarto, preceduto dal Bari terzo e seguito da Cagliari, Sudtirol, Reggina e Venezia. Perugia ufficialmente in Lega Pro, ai playout Cosenza e Brescia. Già noti accoppiamenti e date della post season.

Serie B, il racconto della giornata

Gol e spettacolo in Genoa-Bari: i grifoni già certi della promozione in A, biancorossi del terzo posto. Il Genoa va in vantaggio 3 volte, si fa rimontare 3 volte ma la vince con un rigore all'ultimo respiro segnato da capitan Criscito, all'ultima gara prima del ritiro. Dopo essere andato in svantaggio, il Frosinone ribalta in trasferta la Ternana e vince 2-3. Incredibile delusione per il Palermo, che resta fuori dai playoff: rosanero avanti di due gol con Brunori e Tutino, si fanno riprendere nella ripresa dal Brescia con Rodriguez e Aye. Delusione anche per il Sudtirol, che perde 2-1 in casa del Modena e accede ai playoff da sesto. Gioia invece per il Parma, che batte 2-1 il Venezia con il gol di Camara al 78' e accede alla post season da quarta in graduatoria. Il Perugia, dopo l'iniziale doppio vantaggio del Benevento, vince per 3-2 ma non riesce comunque ad evitare la retrocessione diretta. La già retrocessa Spal trionfa 1-2 in casa del Pisa, vittoria di misura preziosissima della Reggina di Filippo Inzaghi contro l'Ascoli: la rete in pieno recupero di Canotto regala agli amaranto una qualificazione ai playoff che sembrava ormai impossibile. Infine, unica gara a reti bianche quella tra Cittadella e Como.