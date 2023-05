Diretta Cagliari-Parma ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

CAGLIARI - Dopo il successo per 1-0 del Sudtirol contro il Bari, alle ore 20.30 il Cagliari ospita il Parma all'Unipol Domus nella seconda semifinale dei playoff di Serie B. I sardi di Claudio Ranieri, che hanno chiuso la regular season al quinto posto, ai quarti hanno estromesso il Venezia battendo i lagunari grazie alla doppietta del solito Lapadula, autore di una seconda parte di stagione strepitosa - inutile la rete ospite di Pierini nella ripresa -. I ducali di Fabio Pecchia, invece, si sono classificati al quarto posto e fanno il loro ingresso nei playoff per la conquista della massima serie. In caso di doppio pareggio, proprio in virtù della classifica migliore, Buffon e compagni strapperebbero il pass per l'atto finale.