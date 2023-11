Coulibaly gol: il Palermo è terzo. Pari tra Lecco e Spezia

Serata di recuperi in Serie B dove il Palermo ha ospitato in casa il Brescia mentre Lecco e Spezia si sono affrontate nel delicato scontro salvezza. I siciliani sono tornati alla vittoria dopo un mese e dopo aver totalizzato un solo punto nelle ultime tre gare. I rosanero in classifica superano il Modena e salgono al terzo posto a quota 23 punti. Pari senza emozioni invece tra Lecco e Spezia che restano appaiate a quota 9 punti in piena zona retrocessione.

Palermo al terzo posto

Parte bene il Palermo che deve riscattare le due sconfitte consecutive in campionato: al 27° Coulibaly porta i vantaggio i rosanero su assist di Valente. Nel secondo tempo, il Brescia sfiora più volte il pareggio, provandoci con Moncini. Grazie a questo successo, i rosanero di Corini salgono al terzo posto. Pari che non serve a nessuna delle due squadre tra Lecco e Spezia: quarto risultato utile consecutivo per i lombardi che continuano a recuperare il terreno perdute nelle prime giornate. Delude ancora lo Spezia, sempre più in crisi e fermo ad una sola vittoria in campionato.