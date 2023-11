Diretta Venezia-Catanzaro ore 20.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Momenti diversi in campionato, ma resta un sfida dal sapore di Serie A? Questo è quanto dice la classifica per il big match del Penzo tra Venezia e Catanzaro. La seconda contro la quinta della classe: i lagunari arrivano da due vittorie consecutive e la consapevolezza di chi sa che la stagione può portare tante soddisfazioni, mentre i calabresi sono reduci da due sconfitte ma hanno voglia di riportare a casa punti importanti per continuare a essere la sorpresa della Serie B. Vanoli pone le sue attenzioni sui giallorossi, mentre Vivarini non si nasconde e dice "non siamo inferiori". Sarà interessante vedere in campo le idee e le trame delle due squadre per una sfida d'alta classifica, l'antipasto ideale prima di vedere tutto il resto della tredicesima giornata.