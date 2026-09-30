Empoli, ufficiale: c’è Andreoletti

È arrivata anche l’ufficialità. La seconda esperienza di Guido Pagliuca sulla panchina dell' Empoli è giunta al termine . E così, si chiude la telenovela delle panchine in terra toscana: Cioffi esonerato dalla Carrarese lascerà il posto al tecnico di Cecina, con Andreoletti che si accomoderà sullo scranno azzurro. Già nella giornata di ieri, il primo allenamento è stato diretto dal vice di Andreoletti, Andrea Malgrati, per dare sin da subito l’imprinting e l’identità del nuovo corso. L’Empoli ha comunicato la risoluzione consensuale del rapporto con Pagliuca e con i componenti dello staff Bruno Loureiro Batista e Riccardo Carbone. Si chiude così, dopo giorni particolarmente movimentati, il secondo atto empolese del tecnico ex Juve Stabia.

Pagliuca: "Grazie alla Maratona per averci sostenuto"

Un’avventura durata appena sei gare ufficiali, considerando campionato e Coppa Italia, con un bilancio di due vittorie e quattro sconfitte, le ultime due consecutive in Serie B. Nel suo messaggio, il tecnico si è rivolto direttamente a squadra e tifosi: «Un ringraziamento speciale alla squadra per avermi dato sempre tutto, con il sorriso e il piacere di giocare. Persone di grande valore e giocatori forti». Un pensiero anche per il pubblico del Castellani, con un riferimento particolare alla Maratona: «Ai tifosi, soprattutto alla Maratona, grazie per averci sempre sostenuto durante ogni partita».

Carrarese, arriva Pagliuca

Pagliuca è destinato a ripartire dalla Carrarese, che ha deciso di interrompere il rapporto con Gabriele Cioffi. Una nuova sfida all’orizzonte, proprio mentre a Empoli prende forma il progetto Andreoletti. Ex portiere, Andreoletti ha costruito la propria carriera in panchina partendo dai dilettanti, passando da Seregno, Inveruno e Sanremese prima dell’esperienza alla Pro Sesto. Nel 2022/23 ha raggiunto i playoff con il club lombardo, prima del passaggio al Benevento e, successivamente, al Padova. Proprio in Veneto è arrivato il risultato più importante: nel 2024/25 ha vinto il girone A di Serie C con 86 punti, riportando i biancoscudati in Serie B dopo una stagione chiusa con il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Adesso una nuova ripartenza a Empoli, con la società chiamata a dare una direzione precisa alla squadra dopo una settimana di cambiamenti. In attesa di poter lavorare direttamente con il gruppo, Andreoletti ha già affidato le prime indicazioni a Malgrati, scelto come suo vice. La sosta per le nazionali permetterà ad Andreoletti di avere alcuni giorni per conoscere la squadra e imprimere i primi concetti, prima del ritorno in campo del 10 ottobre al Castellani contro il Palermo. L’era Pagliuca è terminata. Quella di Andreoletti, invece, è appena cominciata.