Sampdoria, Sinani rischia un lungo stop
Tegola Sinani per la Sampdoria. Il trequartista ex St Pauli rischia un lungo stop dopo l'infortunio al ginocchio destro rimediato con la nazionale del Lussemburgo. Esami approfonditi sono attesi nelle prossime ore (il giocatore rientrerà a Bogliasco in questi giorni) ma le sensazioni sono negative e si teme, stando a quanto filtra proprio dal Lussemburgo, un interessamento di menisco e legamento. Ergo, si teme una lunga indisponibilità. Anche se Sinani finora non aveva offerto un grande rendimento in maglia doriana, forse anche perché utilizzato da esterno nel 4-3-3 e non direttamente dietro le punte, si profila un problema in più per il tecnico Bernardo Corradi che già ha dovuto fare i conti con tanti giocatori indisponibili, soprattutto tra i neo innesti estivi (la gran parte ex svincolati), in queste ultime settimane. Senza dimenticare che la Samp ha già perso un giocatore pesante come Viti in difesa per un problema al ginocchio, praticamente per tutta la stagione, nonché Sekulov il cui lungo infortunio ne ha negato la possibile partenza sul mercato.
Samp, ad Avellino per vincere
In una maxi pausa in cui la Sampdoria sta cercando di recuperare al meglio i suoi giocatori rimasti ai box in questa fase iniziale della stagione, su tutti Ravanelli e Meijer (anche ieri lavoro a parte), si profilano insomma nuovi grattacapi. La Samp - aspettando la sfida in programma tra dieci giorni ad Avellino alla ripresa del campionato - confida però di dare continuità al successo col Catanzaro prima della pausa. Intanto ieri una folla di blucerchiati di ieri e di oggi ha dato l’ultimo saluto a Piero Battara, scomparso nei giorni scorsi a 90 anni, nella chiesa di San Pietro a Quinto: tra i presenti Gianluca Pagliuca, in assoluto il principale allievo di “Batman” da preparatore dei portieri, ma anche tanti altri ex della Samp d’oro tra cui Attilio Lombardo che oggi fa parte dello staff di Corradi. Si avvicina poi l’appuntamento di sabato, molto atteso dai tifosi doriani, in cui verrà intitolato a Paolo Mantovani – il presidente dello scudetto ‘91 – un piazzale a Bogliasco proprio nell’area del centro sportivo Mugnaini. Un momento di festa e di orgoglio per tutto il mondo blucerchiato, in una fase storica segnata da risultati davvero molto deludenti, così lontani da quelli degli anni d’oro, raggiunti sotto la guida dello storico presidente.
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