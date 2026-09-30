Sampdoria, Sinani rischia un lungo stop

Tegola Sinani per la Sampdoria. Il trequartista ex St Pauli rischia un lungo stop dopo l'infortunio al ginocchio destro rimediato con la nazionale del Lussemburgo. Esami approfonditi sono attesi nelle prossime ore (il giocatore rientrerà a Bogliasco in questi giorni) ma le sensazioni sono negative e si teme, stando a quanto filtra proprio dal Lussemburgo, un interessamento di menisco e legamento. Ergo, si teme una lunga indisponibilità. Anche se Sinani finora non aveva offerto un grande rendimento in maglia doriana, forse anche perché utilizzato da esterno nel 4-3-3 e non direttamente dietro le punte, si profila un problema in più per il tecnico Bernardo Corradi che già ha dovuto fare i conti con tanti giocatori indisponibili, soprattutto tra i neo innesti estivi (la gran parte ex svincolati), in queste ultime settimane. Senza dimenticare che la Samp ha già perso un giocatore pesante come Viti in difesa per un problema al ginocchio, praticamente per tutta la stagione, nonché Sekulov il cui lungo infortunio ne ha negato la possibile partenza sul mercato.