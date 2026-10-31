Il Mantova a Modena cerca il controsorpasso

Da una parte la gioia per il 2° posto conquistato col blitz a Vicenza, per il 4° successo nelle ultime 5 giornate; dall'altra l'infortunio di Caso, gravissimo (rottura del crociato), che priverà Daniele Galloppa di un talento tra i migliori visti quest'anno in Serie B . Il Modena è nel limbo degli stati d'animo agli opposti : «L'infortunio di Caso ci fa male umanamente e professionalmente, gli staremo vicino come già fatto con Sersanti e Manquant. In momenti come questi un gruppo che si vuole bene si compatta ancora di più». Per il Modena, infatti, è il terzo infortunio alle ginocchia di questo primo scorcio di stagione. Fa i conti con la sfortuna la squadra emiliana, ma anche con un momento positivo , che l'ha condotta alle spalle del Palermo capolista , a quattro lunghezze della vetta.

Posizione fino allo scorso turno occupata dal Mantova, ora scivolato in quarta piazza, ma pur sempre avversario in forma e impegnativo da affrontare: «È abituato a giocare a ritmi alti, a venire uomo su uomo. Contro la Cremonese non ha raccolto quanto meritato». La ricetta per fare bene e mantenere il ritmo è legata alla personalità da mettere in campo: «Dobbiamo continuare a giocare per stupire, tirare fuori il massimo, avere la mentalità di una squadra che vuole vincere. Siamo consapevoli di avere le armi giuste per potere fare ancora bene», ha concluso Galloppa. Sul fronte indisponibili oltre a Caso, Manquant e Sersanti, mancheranno pure Tonoli e Ronco in difesa e Zampano, tornato da Vicenza con una lesione muscolare alla coscia sinistra.

Come sta il Mantova

Secondo derby, dei tre consecutivi in calendario, per il Mantova che, prima di ospitare al Martelli sabato prossimo il Verona e dopo aver rimediato martedì sera la sconfitta tra le mura amiche contro la Cremonese, questo pomeriggio sarà di scena a Modena. Al Braglia i biancorossi, però, non avranno i propri tifosi al seguito: nelle scorse ore, infatti, come previsto è stata ufficialmente vietata la trasferta ai residenti della provincia virgiliana. «L’assenza del nostro pubblico si farà sentire», ha sottolineato mister Modesto alla vigilia del match in terra emiliana. Poi ha messo nel mirino la partita: «Ho massima fiducia nei miei ragazzi. Sarà un derby tutto da giocare e lo faremo, come sempre, con umiltà e spirito giusto. Sarà una bella gara tra due squadre a cui piace attaccare». Per quanto riguarda il campo, l’allenatore dei biancorossi dovrà fare ancora a meno dei lungodegenti Silva e Chinetti, ed è pronto a mischiare un po’ le carte, considerando anche gli impegni ravvicinati nel giro di una settimana. E così, consueto 3-4-2-1: Bardi tra i pali; conferma in blocco per Tomasevic, Cella e Castellini a comporre la retroguardia; Benaissa, Kouda, Trimboli e Radaelli in mediana, con l’esterno che si rivedrà in campo, e dal primo minuto, dopo mesi ai box causa infortunio; l’estro di Bragantini ed Ilie sulla trequarti, con il fantasista rumeno in grande spolvero; Vlahovic, in avanti, nel ruolo di unica punta. A gara in corso, possibili chance per Ignacchiti, Ruocco e Gliozzi.