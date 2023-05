Cosenza, Viali: "Niente calcoli. Ai ragazzi ho chiesto questo"

Gioia e grande festa al Vito Marulla. Il Cosenza ha vinto la gara d'andata dei playout di Serie B contro il Brescia grazie alla rete al 70esimo di Marco Nasti . I calabresi al Rigamonti avranno due risultati su tre per restare in cadetteria . Una chance importante, ma "niente calcoli" per William Viali e i suoi ragazzi. Ci sono ancora 90' da giocare e l'allenatore dei rossoblù ha predicato calma alla squadra in vista del ritorno.

Cosenza-Brescia, commento Viali

William Viali ha analizzato la vittoria della sua squadra contro il Brescia: "Siamo a metà di una partita ancora da giocare. La squadra ha conseguito un buon risultato. Anche se avevamo preparato la gara in un modo e in due minuti, con l'infortunio di Marras, abbiamo dovuto cambiare. Nel secondo tempo la storia è cambiata perché ho riposizionato la squadra e ho avuto le conferme che volevo. Il Brescia è una squadra forte tecnicamente e fisicamente. In casa loro ci metteranno in difficoltà. Ora possiamo giocare su due risultati ma noi non siamo mai stati bravi a fare calcoli, dobbiamo andare lì e giocare come sappiamo".

Sull'infortunio di Marras: "Ha avuto una distorione. I medici lo valuteranno per capire come recuperarlo per il ritorno". Poi l'applauso ai tifosi: "Volevamo salutare la nostra gente in questo modo, l'atmosfera allo stadio è stata eccezionale. Ai ragazzi ho chiesto di stare in silenzio perché ancora non abbiamo fatto nulla, ci aspetta la gara di ritorno".