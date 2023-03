Perugia-Frosinone, Grosso: Mulattieri, il futuro e le parole su Kujabi

La Serie B è protna a tornare in campo e al Curi di Perugia arriva il Frosinone . La squadra di Grosso è reduce dalla sconfitta interna con il Cosenza , ma ha voglia di continuare a correre verso l'obiettivo promozione . Lo stesso allenatore ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la formazione di Castori .

Perugia-Frosinone, le parole di Grosso

Fabio Grosso ha analizzato la prossima sfida: "La sosta comunque è sempre molto utile per recuperare energie e riprepararsi alle gare che arrivano. Abbiamo cercato di sfruttarla nel migliore dei modi, sono tornati tutti i ragazzi che erano con le nazionali e stiamo cercando di preparare al meglio questa gara come tutte le altre sempre insidiosa. Questo è un campionato che ogni settimana ci dimostra che c’è tantissimo equilibrio, spostato dai dettagli. Perugia? Abbiamo visto quelle che sono le loro qualità e conosciamo bene le difficoltà che presenterà la gara che ha delle naturali difficoltà. Siamo consapevoli di quello che andremo ad affrontare, sappiamo che ci sarà un ambiente molto caldo ma saremo accompagnati da tantissimi tifosi. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per continuare a fare grandi risultati con ritmo, intensità e senso di appartenenza”.

Sui singoli: "Mulattieri? E’ tornato, sta bene. Si è allenato poco con noi, come anche Turati e Oyono. Tutti hanno respirato aria diversa, sono carichi. Pronti per partecipare alla gara di Perugia. Abbiamo Lulic fuori, Frabotta squalificato, Szyminski e Kone sulla via del recupero. E sono molto contento che siamo riusciti a tesserare Kujabi: la cosa che mi ha fatto felice è vedere nei suoi occhi la realizzazione di un sogno". In chiusura sul futuro: "Mi sto trovando benissimo con Angelozzi, è un dispensatore di elogi. Sa modulare complimenti e altrettanto giusti interventi, mi ha fatto sempre tanto piacere ricevere i suoi complimenti. Non ho mai avuto occasione per ricambiarli ma lui sa la stima che ci accomuna e quella che ci accomuna al presidente Stirpe. Stiamo portando avanti un progetto importante, nel modo in cui avevamo deciso di volerlo fare".