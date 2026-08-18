Mantova da godere

Per un bel fine settimana nella Capitale, erano partiti in duemila da Mantova, con la speranza di chiudere al meglio, domenica sera all’Olimpico, la trasferta-gita. E il miracolo è arrivato: il Mantova ha fatto l’impresa più bella del primo turno di Coppa Italia facendo fuori una squadra come la Lazio di Gattuso. Un risultato ineccepibile, lo 0-2 finale, maturato nell’ultima parte di gara quando i lombardi sono andati a segno con Ruocco e con C