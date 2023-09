Corini su Palermo-Cosenza e l’ex Juve Brunori: “Gol? Arriverà”

Il Palermo è una delle squadre più in forma in Serie B . I rosanero sono reduci da tre vittorie consecutive, l'ultima ad Ascoli. Risultati che hanno portato la squadra di Corini al terzo posto in classifica.

Il Cosenza, prossimo avversario, non vince invece dalla prima giornata e ha conquistato solo cinque punti nelle prime cinque partite. L'allenatore dei siciliani però non vuole abbassare l'attenzione e in conferenza stampa ha spiegato i pericoli che può riservare la partita.

Palermo-Cosenza, conferenza Corini

Queste le dichiarazioni di Corini sul match: “Spingiamo forte sull’acceleratore per prenderci una vittoria che desideriamo tanto. Anche dal punto di vista mentale è abbastanza importante per capire cosa vogliamo fare quest’anno. Il Cosenza è propositivo, ha fatto un ottimo mercato con giocatori funzionali per la categoria. Schiera spesso calciatori offensivi, come Tutino. Brunori? Non ha segnato ma non gli ho parlato, non l’ho ritenuto opportuno. Partecipa al gioco collettivo e per me sta facendo quello che deve fare. Il gol arriverà in maniera naturale". Sulla condizione della rosa e gli indisponibili: "Su Insigne devo fare un plauso allo staff medico e al ragazzo che ha reagito molto bene. Pienamente recuperato, è una pedina importante. Mi spiace per Valente, speriamo di recuperarlo dopo la sosta". Poi ha concluso: "Le vittorie in trasferta sono importanti. Danno carica. Sono fondamentali e se vuoi fare un campionato da protagonista devi riuscirci. Quando ci sono tre gare in una settimana in B succedono cose strane. Il Cosenza quindi è il nostro unico obiettivo a prescindere dagli altri pensieri".