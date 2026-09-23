Vavassori luce rosanero. L’obiettivo si avvicina

Il ragazzo sta crescendo bene. Un gol subito in Coppa Italia contro il Lecce, due domenica scorsa in campionato al Padova. Il Palermo capolista e dei grandi colpi di mercato si gode Dominic Vavassori , il più piccolo di tutti. Doveva essere solo un'alternativa in avanti, un cambio per i vari Strefezza, Johnsen, Hernani e Palumbo, invece è diventato il punto di forza della squadra di Inzaghi. Merito suo prima di tutto e della sua capacità di farsi trovare pronto nella prima situazione di emergenza: il Palermo ha perso Strefezza e Hernani e “Vava” non s'è fatto pregare. Anzi, tutto il contrario. Se il gol iniziale in Coppa Italia era stato il biglietto da visita per presentarsi al Barbera, la doppietta di domenica è stata una consacrazione. A Palermo di campioncini in erba se ne intendono (Dybala, Pastore, Hernandez arrivarono quasi bambini) e da giorni si discute a chi somigli questo ragazzo preso dall'Atalanta. Difficile fare paragoni, di sicuro c'è che Vavassori ha già conquistato tutti per il suo modo di stare in campo e anche dentro la partita.

Vavassori, centravanti vero

Qualcosa che potrebbe anche stupire vista la giovane età (è un 2005), senza dimenticare che per lui si tratta anche della prima volta in Serie B. Inzaghi se lo coccola dal primo giorno in cui è arrivato, perché in lui ha visto qualcosa di speciale. «Si è preso il numero 9, può segnare più dieci gol», disse Superpippo rispondendo ad una delle prime domande su “Vava”. «Se lo dice lui, devo provarci», il commento sull'argomento del diretto interessato dopo il battesimo del gol con il Lecce. Adesso che ha segnato anche i primi i due in campionato l'asticella potrebbe spostarsi oltre la doppia cifra. Vavassori ha tutto per riuscirci. Basta riavvolgere il nastro e vedere come ha segnato contro il Padova. Da attaccante furbo nell'occasione del primo gol (tap-in da due passi approfittando della dormita della difesa veneta), da centravanti vero con una giocata da fuoriclasse sul secondo. Due reti che certificano la qualità di “Vava”, che ha sangue e piedi brasiliani. Il padre Luciano arriva proprio dal Brasile ed è stato proprio lui a trasmettergli la passione per il calcio.

L'investimento ha pagato subito

Gli inizi quand'era ancora un bambinetto nella Buraghese, poi il Tritium e dal 2017 nell'Atalanta. Lì “Vava” ha fatto tutta la trafila delle giovanili, fino ad affacciarsi nell'Under 23 con cui un anno fa realizzò 9 gol (più cinque assist). In estate tante richieste, poi la chiamata del Palermo. Una trattativa lampo quella del ds Osti, chiusa con un prestito secco. I rosanero hanno sborsato 500 mila euro per portarlo alla corte di Inzaghi, non tantissimi ma nemmeno pochi. L'investimento, però, ha pagato subito, perché Vavassori è diventato quasi intoccabile, e non solo per le contingenze che si sono venute a creare a causa degli infortuni eccellenti. «Sento la fiducia di Inzaghi, spero di dargli tanto quest'anno», le parole del n. 9 rosanero dopo la doppietta al Padova. Fin qui l’ha fatto, con le sue movenze che ricordano appunto quelle di tanti altri campioni passati a queste latitudini. Del resto, “Vava” ha studiato alla scuola dell’Atalanta, una palestra di primo piano per chi fa l’attaccante. Ronaldo il Fenomeno, Ronaldinho, Kakà, Neymar e Messi i suoi idoli. Ma a Bergamo anche qualcuno visto da vicino, come Muriel e Lookman, da cui ha rubato qualcosa. I tifosi rosanero e Inzaghi se lo godono, ma anche a Bergamo gongolano. Perché il cartellino è tutto dell’Atalanta ed è certo che su “Vava” in tanti hanno già messo gli occhi.