Augello, a Palermo per stupire

A 32 anni compiuti il 30 agosto, Tommaso Augello fa ancora la differenza, seppur in B, ma a Palermo. Inutile girarci attorno. Se i rosanero di Inzaghi sono arrivati alla sosta soli in testa, grande merito lo si deve a questo sottovalutato terzino sinistro, capace di giocare con grande continuità nell’arco della gara, arrivando sempre molto lucido nel finale. Come il giorno del suo compleanno, festeggiato in maniera indimenticabile. Il 30 agosto scorso, 2ª giornata di Serie B, Palermo di scena ad Arezzo, con l’obbligo di mettere subito le cose in chiaro: i più forti siamo noi. E infatti i siciliani vanno sul 2-0 ma poi l’Arezzo di Bucchi gioca probabilmente la miglior partita di questo avvio di stagione e ha la forza per rimontare i due gol. Ma non finisce 2-2, risultato che avrebbe fatto scattare qualche dubbio sulla forza reale del Palermo, che avrebbe inficiato il bel clima che si respira intorno ai rosanero. Perché al 94’, Augello, dal limite dell’area avversaria, s’inventa un destro bello e imparabile che vale il colpo siciliano e la puntata d’esordio di “Tipi da B”, galleria di personaggi che si sono messi particolarmente in luce nelle prime cinque giornate del campionato e che ci farà compagnia per tutta la lunga sosta.

Augello spietato

Giusto cominciare da Augello, anche se definirlo tipo da B, potrebbe sembrare offensivo. Perché fino all’8 luglio 2025, giorno in cui sbarcava a Palermo da Cagliari, Tommaso era un giocatore di Serie A, categoria dove ha raccolto 197 presenze, 5 reti e ben 19 assist. E a proposito di assist, in questa stagione Augello ne ha già messo a segno uno, guarda caso alla Sampdoria, la squadra a cui deve molto: fu il club blucerchiato a prelevarlo nell’estate 2020 dallo Spezia e a farne un terzino importante che però, probabilmente, negli anni più verdi, avrebbe meritato maggior considerazione, ancor prima che sbarcasse a La Spezia, quando le tappe della sua carriera erano state la Giana Erminio di Gorgonzola, il Pontisola di Ponte San Pietro (provincia di Bergamo), dopo gli esordi meneghini nel Cimiano Calcio. Spietato davvero, il Tommaso Augello da Milano: il popolo blucerchiato l’aveva appena applaudito per il capolavoro di Arezzo, sospirando per non averlo in rosa. E il turno successivo, con la Samp di scena al Barbera, stadio diventato un fortino praticamente inespugnabile con Inzaghi, la differenza la fa ancora lui, l’ex blucerchiato Augello: tempo che passino appena 9’ e fornisce a Strefezza l’assist per sbloccare la gara, cioè fa la cosa più preziosa di quella partita.

Futuro al Palemo

Ma ora non bisogna mollare di un millimetro e Inzaghi avrà assai bisogno della grande continuità di Augello che s’era distinto anche nella passata stagione, in cui il Palermo, nonostante godesse dei favori del pronostico, “ciccava” la A per qualche prova incolore di troppo (4° posto in campionato ed eliminato dal Catanzaro in semifinale playoff). Per quel che finora ha detto questa B, il Palermo è di sicuro la squadra più forte e con la rosa più ricca, dove tutti i ricambi sono quasi al livello dei titolari. Però, le 4 vittorie e 1 pari raccolti dalla corazzata di Inzaghi, sono state tutte partite in cui i rosanero hanno dovuto faticare non poco, rischiando sempre qualcosa. E l’1-1 di Avellino del 13 settembre, due turni fa, non sarebbe stato uno scandalo se fosse in realtà finito 2-1 perché i lupi irpini nel finale meritavano di vincerla. E quindi Inzaghi dovrà sempre tenere il gruppo sulla corda, basta un calo e chi insegue potrebbe trovare le motivazioni per contendere alla prima della classe il primato in classifica. Ma con un Augello così, molto è possibile. Quanto al suo futuro, col Palermo va in scadenza a giugno 2027. In caso di promozione, chissà se verrà considerato degno del rinnovo, se cioè il Palermo targato Manchester City lo riterrà ancora un terzino da A. Non fosse così, la tribù dei suiveurs della Serie B, farebbe il tifo per godereselo ancora a lungo, in quello che è il campionato più imprevedibile al mondo.