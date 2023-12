Marcandalli, chi è il talento che piace alla Juve: dal Genoa al maestro Nesta

"A volte la felicità è una benedizione, ma generalmente è una conquista". E se la strada da seguire l'ha scritta Paulo Coelho, Alessandro Marcandalli sta provando a tracciarne le coordinate, perché anche se la vita ti ha benedetto col talento - "Blessed" come si definisce su instagram - poi il posto al sole te lo devi conquistare. I suoi social contengono poco altro, il ragazzo preferisce impegnarsi sul campo per migliorare e "tenere i piedi ben saldi a terra" come gli ripete Nesta, il miglior maestro per un difensore che si sta prendendo la scena in Serie B. Determinazione, voglia di crescere e tanto lavoro, in attesa di un mercato già attento alle prestazioni del classe 2002.

Marcandalli, da Bergamo al Genoa: la scheda

Nato a Bergamo, origini italo-nigeriane, inizia a tirare i primi calci a un pallone con l'Atalanta salvo poi girovagare per diversi club prima di trovare la sua stabilità al Genoa, squadra con cui è legato da un contratto fino al 2026. Il primo assaggio tra i pro arriva in C con la Giana Erminio, poi con i rossoblù in Primavera ha modo di crescere e affinare le sue caratteristiche. Da esterno di corsa, arretra prima a terzino e poi trova il suo habitat naturale da centrale.

Si muove a suo agio, nonostante una stazza imponente da 194 centimetri. Oltre alle doti fisiche importanti, a colpire di lui è scuramente la sicurezza e la personalità con cui riesce a guidare la retroguardia, oltre a un'accelerazione da velocista, doti non comuni soprattutto in un 2002. Tante cose da migliorare, soprattutto nell'impostazione, ma sicuramente un'ottima base su cui poter lavorare per trasformare un diamante grezzo in un giocatore importante per il futuro.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate alla Reggiana. I granata con Goretti ne hanno capito subito le potenzialità vedendolo da vicino e da avversario con il Pontedera in Serie C, il passo in B era questione di tempo. "Carpe Diem". Attendi il momento giusto e cogli l'attimo. In estate la chiamata di Nesta e quando chiama un maestro di tale portata è impossibile dire di no...