Caos Reggina, dimissioni Ilari e quote in vendita: il comunicato

Il club ha presentato nella giornata del 10 agosto il ricorso al Consiglio di Stato per chiarire la posizione e provare a essere riammessa in Serie B dopo le varie bocciature tra Collegio di Garanzia e Tar. Giorni di logorante attesa per il futuro, aspettano i tifosi, la squadra e anche Filippo Inzaghi con la data cerchiata in rosso sul calendario, quella del 29 agosto. Intanto il presidente ha deciso di lasciare l'incarico e mettere in vendita le quote.

Ilari, dimissioni Reggina: comunicato

Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale e firmata da Ilari: "Dopo aver incontrato ieri mattina il sindaco Brunetti e il sindaco dell’area metropolitana Versace , il sottoscritto Manuele Ilari, conferma la disponibilità a cedere le quote sociali agli investitori che saranno condivisi con le istituzioni comunali e metropolitane di Reggio Calabria. Comunico inoltre che rassegno con effetto immediato le dimissioni dal mio incarico".