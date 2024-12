Samp, dopo Pirlo tocca a Sottil: esonero ufficiale dopo il ko col Sassuolo

Andrea Sottil non è più l'allenatore della Sampdoria . La decisione in casa blucerchiata è maturata dopo il pesantissimo ko di ieri contro il Sassuolo , con il risultato finale di 5-1 . Oltre alla dura sconfitta del Mapei Stadium, in generale la Samp è reduce da 6 gare senza successi (3 pareggi e 3 sconfitte): un filotto negativo che ha dunque portato alla drastica decisione.

Samp, ufficiale: Sottil esonerato

Questo il comunicato della società: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Gianluca Cristaldi, Salvatore Gentile e Matteo Tomei – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club". È dunque attesa per capire chi sarà il suo successore sulla panchina blucerchiata: il club aveva iniziato la stagione con Andrea Pirlo, esonerato dopo 3 giornate di campionato in cui aveva racimolato soltanto 1 punto. Il prossimo sarà dunque il terzo allenatore della stagione, pronto ad ereditare una Sampdoria in difficoltà e soltanto a +4 dall'ultimo posto in classifica.