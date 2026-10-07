Samp: Vindahl deve svoltare

Avellino-Sampdoria di venerdì sera – la gara che riaprirà la Serie B dopo la lunga pausa – sarà anche un confronto un po’ sui generis tra i pali. I blucerchiati torneranno ad affidarsi a un Vindahl fin qui piuttosto alterno nel rendimento ma le cui quotazioni sono in crescita dopo una partenza difficile, mentre dall’altra parte ci sarà quel Tommaso Martinelli che proprio la Samp non aveva voluto riscattare o comunque confermare in estate dalla Fiorentina, club da cui il 20enne portiere toscano era arrivato in prestito. Una sfida nella sfida per capire se le scelte di mercato della Sampdoria, che ha puntato soprattutto su calciatori svincolati nell’ultima sessione e che ad oggi non può ancora contare sulla piena disponibilità della rosa, si potranno rivelare vincenti. Perché se Martinelli nella seconda parte della stagione scorsa fu un protagonista della salvezza della Samp, ora spetta a Peter Vindahl dimostrare di essere pienamente all’altezza del ruolo. Il portiere danese ha 28 anni ed è un profilo di maggiore esperienza anche internazionale ma arriva da una stagione allo Sparta Praga in cui ha giocato troppo poco e il suo impatto nel campionato di B - inutile girarci troppo attorno - non è stato buono.