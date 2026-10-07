Samp: Vindahl deve svoltare
Avellino-Sampdoria di venerdì sera – la gara che riaprirà la Serie B dopo la lunga pausa – sarà anche un confronto un po’ sui generis tra i pali. I blucerchiati torneranno ad affidarsi a un Vindahl fin qui piuttosto alterno nel rendimento ma le cui quotazioni sono in crescita dopo una partenza difficile, mentre dall’altra parte ci sarà quel Tommaso Martinelli che proprio la Samp non aveva voluto riscattare o comunque confermare in estate dalla Fiorentina, club da cui il 20enne portiere toscano era arrivato in prestito. Una sfida nella sfida per capire se le scelte di mercato della Sampdoria, che ha puntato soprattutto su calciatori svincolati nell’ultima sessione e che ad oggi non può ancora contare sulla piena disponibilità della rosa, si potranno rivelare vincenti. Perché se Martinelli nella seconda parte della stagione scorsa fu un protagonista della salvezza della Samp, ora spetta a Peter Vindahl dimostrare di essere pienamente all’altezza del ruolo. Il portiere danese ha 28 anni ed è un profilo di maggiore esperienza anche internazionale ma arriva da una stagione allo Sparta Praga in cui ha giocato troppo poco e il suo impatto nel campionato di B - inutile girarci troppo attorno - non è stato buono.
A caccia di riscatto
Le incertezze nelle prime uscite, soprattutto nelle gare perse con Juve Stabia e Mantova, hanno attirato subito parecchie critiche sulla scelta del club doriano, firmata in primis dal ceo Fredberg, che ha riportato alla mente il flop dell’anno scorso di Coucke, altro giocatore portato a Genova dal dirigente danese. Un avvio di stagione in salita anche se l’ultima prova di Vindahl, contro il Catanzaro prima della pausa, è stata più positiva. Serve però una conferma ulteriore magari propro di fronte a Martinelli per capire una volta per tutte se la scelta della Sampdoria può rivelarsi o meno vincente. Per il resto sarà un Doria che va a recuperare qualche tassello prezioso: Makoumbou ieri ha lavorato ancora a parte dopo il rientro dagli impegni col Congo ma oggi tornerà in gruppo e giocherà titolare nella gara in Campania, al fianco di Henderson, in un centrocampo privo di Abildgaard squalificato nonché di Esposito e Conti infortunati. Sempre oggi è previsto il ritorno in gruppo sia di Ravanelli sia di Depaoli, che viaggiano verso la convocazione ad Avellino: il primo fin qui non si è ancora visto nella stagione ufficiale e può dare esperienza in difesa mentre il secondo si candida a un ruolo di jolly, pronto a subentrare anche da mezz’ala o comunque da centrocampista in caso di necessità.
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