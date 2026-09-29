Novara senza luce per il dopo Birindelli 

Dopo sette giornate di campionato salgono ad otto le società che hanno già sollevato dall'incarico l'allenatore, ieri sono arrivati gli esoneri per Alessandro Birindelli dal Novara e Roberto Boscaglia dalla Sambenedettese. Fatale all'ex difensore della Juventus la terza sconfitta, seconda al "Piola", subita sabato dall'Ospitaletto, un punto in tre gare interne con la neopromossa Folgore Caratese, una sola vittoria in trasferta col Renate ultimo in classifica, tre pareggi, nella gestione del tecnico toscano. Dopo due giorni di trattative, contatti, confronti, il ds Federico Boveri con la collaborazione del responsabile dell'area tecnica Carlo Taldo non hanno ancora partorito il nome del nuovo allenatore, sfumati i profili di Moreno Longo (al momento preferisce attendere una chiamata dalla Serie B), di Domenico Toscano, un nome altisonante che "scalda" la piazza avendo riportato il Novara dalla C alla B, più defilati Marco Banchini, Emanuele Troise già "vicino" ai gaudenziani in estate.

Novara e Sambenedettese, cambia la panchina

Fine corsa anche per Roberto Boscaglia (e il vice Samuele Costanzo): quarto tecnico della passata stagione nei marchigiani, dove è subentrato alla 28ª giornata portando alla salvezza il club del presidente Vittorio Massi e del ds Andrea Mussi. Per il nuovo tecnico il nome "caldo" sarebbe quello di Andrea Dossena, la scorsa stagione subentrato alla 20ª giornata al Novara, tra le possibili alternative Marco Banchini ex Vis Pesaro, la scorsa stagione subentrato alla 18ª giornata Sanremese ultima con 16 punti in, portata a settimo posto con 33 punti in 18 gare nel girone di ritorno sfiorando i playoff, in C con Como (dove vinse la D), Vis Pesaro, Montevarchi, Alessandria e Pro Vercelli, Manuel Iori ex Cittadella e Casertana e Francesco Parravicini ex Pro Sesto.

Giana e Pineto, le nuove scelte per la panchina

La Giana dopo l'esonero di Alessio Gambirasio, una partita con il vice Matteo Parma ha scelto Mario Tacchinardi (che avrà il suo vice Michele Cremonesi), lo scorso campionato subentrato alla 16ª giornata alla Pergolettese centrando la salvezza diretta, ad inizio carriera quattro anni nel Breno dove ha subito vinto l'Eccellenza, poi tre campionati in D coi bresciani, in quarta serie anche sulle panchine di Desenzano e Mestre. Il Pineto dopo l’esonero di Enrico Barillari ha ufficializzato il nuovo allenatore Alessandro Bruno, con lo staff composto dal vice Antonio Piccolo, dall’allenatore dei portieri Michele Radunanza, dal preparatore atletico Riccardo Cantarini e dal match analyst Samuel Di Renzo. Queste le decisioni assunte dopo 7 partite di campionato.