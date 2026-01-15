Tuttosport.com
Douglas Costa torna in Italia e va in Serie D! Il clamoroso scenario sull’ex Juve

Il brasiliano è attualmente svincolato dopo l'esperienza in Australia e potrebbe ripartire dai dilettanti
3 min
Douglas Costaserie D
Douglas Costa torna in Italia e va in Serie D! Il clamoroso scenario sull’ex Juve © Getty Images

Il mercato può regalare storie sorprendenti, ma quella che ruota attorno al Chievo Verona ha del clamoroso. Il club veneto, protagonista nel girone B di Serie D, starebbe lavorando a un’operazione fuori scala per la categoria. Nel mirino c’è Douglas Costa, ex stella di Juventus e Bayern Monaco. Un nome che riporta immediatamente alla grande Serie A e ai palcoscenici internazionali. Un’idea affascinante, che potrebbe trasformarsi in realtà già nei prossimi mesi.

Un piano tra Verona e Dubai

Alla base dell’operazione c’è la strategia di Pietro Laterza, proprietario del Chievo e dell’Al Ittifaq di Dubai. Il progetto prevederebbe un passaggio temporaneo di Douglas Costa in gialloblù per sei mesi. Una soluzione utile agli emiratini, che al momento non hanno a disposizione uno slot per giocatori extracomunitari. Il brasiliano resterebbe così in Italia fino al termine della stagione, per poi volare negli Emirati. Una sorta di ponte calcistico tra Serie D e Medio Oriente. Un’idea ambiziosa che, se concretizzata, farebbe parlare di sé ben oltre i confini nazionali. Il Chievo, intanto, sogna un colpo mediatico e tecnico senza precedenti, come riportato da Sky Sport. E il campionato potrebbe ritrovarsi un protagonista inatteso.

Douglas Costa, talento e carriera internazionale

Douglas Costa è attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza con il Sydney FC, in Australia. Classe 1990, ha compiuto 35 anni lo scorso settembre e vanta un curriculum di altissimo livello. In Serie A ha vestito la maglia della Juventus tra il 2017 e il 2020, lasciando il segno a sprazzi. Arrivato dal Bayern Monaco, fece poi ritorno in Germania prima di salutare definitivamente l’Europa. Dal 2021 in avanti ha giocato in Brasile con il Gremio, quindi in MLS ai Los Angeles Galaxy. Successivamente è tornato in patria con la Fluminense, prima dell’avventura australiana. Ora il suo nome torna a circolare con forza in Italia. E il Chievo spera di scrivere una pagina destinata a entrare nella storia recente del club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

