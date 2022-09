Morata e Ronaldo, gli ex Juve e Real in Spagna-Portogallo: gol e abbracci

BRAGA (PORTOGALLO) - La Spagna stacca il pass per la Final Four di Nations League grazie al gol decisivo di Alvaro Morata ai titoli di coda del match contro il Portogallo. L'ex attaccante della Juventus affida ai social tutta la gioia per il grande traguardo raggiunto: "Ritorniamo alla Final Four di Nations League", scrive Morata sul proprio profilo Instagram. "Sono orgoglioso e felice di appartenere a questa famiglia", il commento dell'ex giocatore bianconero che poi aggiunge: "La cosa più importante è che ora continuiamo a crescere come gruppo. Forza Spagna!". Per un Morata che esulta, c'è un Cristiano Ronaldo deluso e amareggiato per un Portogallo al quale sarebbe bastato un solo punto per raggiungere l'ultimo atto della Nations League. Un periodo da dimenticare per il fuoriclasse lusitano, reduce dal violento scontro con il portiere ceco Vaclik che gli aveva procurato un occhio nero e un vistoso taglio sul viso e da una fresca eliminazione al fotofinish in Nations League che brucia.