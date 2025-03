Diretta Italia-Germania ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

MILANO - Alle ore 20.45 , allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, l' Italia sfida la Germania nell' andata dei quarti di finale di Nations League . Gli azzurri, dopo aver fallito due qualificazioni consecutive ai Mondiali (Russia 2018) e (Qatar 2022) e l'eliminazione agli ottavi di finale degli Europei contro la Svizzera, cerca il riscatto. Gli azzurri di Luciano Spalletti , che dovrà fare a meno del capocannoniere della Serie A Mateo Retegui, fermato da un risentimento muscolare alla coscia destra , hanno chiuso alle spalle della Francia il Gruppo 2 totalizzando però gli stessi punti dei transalpini: 13. I teutonici di Julian Nagelsmann , anch'essi reduci da diverse delusioni nelle scorse edizioni di Mondiali ed Europei, hanno invece conquistato il primo posto nel Gruppo 3 posizionandosi davanti all'Olanda. Italia-Germania è un grande classico: dalla Partita del Secolo al Mondiale di Messico 1970, alla finale del Mundial 1982 in Spagna fino alla semifinale del Mondiale 2006, quando gli azzurri di Marcello Lippi sconfissero i padroni di casa andando poi a vincere contro la Francia ai rigori nell'ultimo atto. Insomma, la nostra Nazionale ha una buona tradizione contro i tedeschi e Luciano Spalletti si augura che si possa continuare su questa strada. Domenica, al Signal Iduna Park di Dortmund, si giocherà la gara di ritorno: chi avrà la meglio nel doppio confronto accederà in semifinale contro una tra Danimarca e Portogallo.

Italia-Germania: diretta tv e streaming

Italia-Germania, andata dei quarti di finale di Nations League, è in programma alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Le probabili formazioni di Italia-Germania

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean. Ct: Spalletti.

A disposizione: Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Comuzzo, Bellanova, Ruggeri, Ricci, Casadei, Frattesi, Maldini, Lucca.

GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Stiller, Goretzka; Leweling, Musiala, Sané; Kleindienst. Ct: Nagelsmann.

A disposizione: Nübel, Ortega, Bisseck, Koch, Mittelstädt, Schlotterbeck, Amiri, Gross, Andrich, Adeyemi, Burkhardt, Undav.

ARBITRO: Letexier (Francia). ASSISTENTI: Mugnier-Rahmouni. IV UFFICIALE: Lissorgue. VAR: Brisard. ASS. VAR: Dechepy.