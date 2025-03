Spalletti in testa, l'Italia non molla: "Ce la giochiamo a Dortmund"

MILANO - "In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita, mentre loro sono stati costanti. Poi hanno fatto un paio di scelte che abbiamo pagato troppo caro per quello che è stato lo sviluppo della partita. Si sa che sono molto alti, c'è un po' di differenza di statura. Sono bravi a fare questo, gli si dice bravi e si cerca di migliorare. Su una palla da metà campo hanno trovato l'uomo libero dentro, c'è un po' di differenza di statura. I gol da calcio piazzato? Bisogna andare oltre, altrimenti diventa una psicosi. Lo sanno tutti, lo so anche io e non ne voglio parlare... Domenica andremo lì a giocare la partita, ne sono convintissimo. Valuteremo poi se avevo ragione o no...". Così il commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti ai microfoni della Rai dopo la sconfitta degli Azzurri 2-1 al Meazza contro la Germania nell'andata dei quarti di Nations League A. Poi, in conferenza stampa, aggiunge: "Cambiaso ta molto meglio, ha fatto progressi importanti. Avevamo mirato la seconda partita, pensiamo che i prossimi due giorni siano determinanti e se farà i progressi che ha fatto fino a questo momento avrà possibilità di giocare. Calafiori? Ancora non so niente. Non lo sappiamo, sente il ginocchio strano però non sa rispondere alla domanda su che cosa sente. Non riesco bene a rendermi conto al momento, purtroppo gli è partito il tacchetto mentre stava tentando di tornare sul passaggio".