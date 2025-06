Germania-Francia: dove in tv e streaming, a che ora, probabili formazioni, diretta

I sogni di Francia e Germania sono andati in frantumi ad un passo dal raggiungimento della finale della UEFA Nations League. Le due nazionali si sono viste costrette ad alzare bandiera bianca, rispettivamente contro Portogallo e Spagna. Il team allenato da Julian Nagelsmann, dopo l'iniziale vantaggio timbrato dal solito Florian Wirtz, si è improvvisamente ritrovato ad inseguire il Portogallo, portatosi prima sull'1-1 col goal di Conceicao e, dopo soltanto tre minuti, in vantaggio con Cristiano Ronaldo, che ha già lanciato il guanto di sfida a Yamal in vista della finale tra Spagna e Portogallo. Discorso decisamente differente per la Francia di Deschamps, che ha sfiorato un dramma calcistico dopo essersi ritrovata sul 5-1 contro la Spagna di Yamal e Nico Williams. Il match è, alla fine, terminato 5-4 con lo spettacolo - e la nazionale spagnola - a regnare sovrano.