F1, Gp Bahrain: Gasly davanti alle Ferrari nelle libere 1

SAKHIR - E' di Pierre Gasly il miglior tempo nelle prove libere 1 al Gran Premio del Bahrain , valevole per la prima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1 . Il pilota di AlphaTauri, sul circuito di Sakhir, stampa il tempo di 1:34.193 su gomma rossa e precede le due Ferrari di Charles Leclerc (1:34.557) e Carlos Sainz (1:34.611). Una sessione di studio quella che ha aperto la giornata del venerdì, con tante incognite ancora da svelare per quanto riguarda le nuove monoposto. Dopo pochi minuti i piloti sono costretti a rientrare per una bandiera rossa che li tiene ai box per una decina di minuti, causata da una perdita di pezzi da parte della Alpine di Esteban Ocon .

Gli altri tempi

Quarto posto per la Mercedes di George Russell, che precede la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen, quinto. Sesto posto per l'Aston Martin di Lance Stroll davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton, settimo. Chiudono la top ten Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Sergio Perez. Diversi problemi per Valtteri Bottas, unico pilota a non far segnare il tempo dopo una sessione complicata.