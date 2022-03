F1, Gp Arabia Saudita: Perez in pole position davanti a Leclerc. Sainz terzo

JEDDAH – Sergio Perez si prende la pole position del Gran Premio dell’Arabia Saudita. Sul circuito di Jeddah, seconda tappa della stagione 2022 di Formula 1, il pilota della Red Bull partirà davanti a tutti per la prima volta in carriera grazie al tempo di 1:28.200; beffato di 25 millesimi Charles Leclerc (Ferrari). In terza posizione l'altra Ferrari di Carlos Sainz (+0.202). Solo quarto il campione mondiale in carica Max Verstappen davanti al sorprendente Esteban Ocon. Sesto George Russell, mentre addirittura 16° Lewis Hamilton, fuori in Q1 per la prima volta in cinque anni. Sessione interrotta per circa un’ora a causa dell’incidente occorso a Mick Schumacher, che ha perso il controllo della sua Haas e si è schiantato contro il muro. Fortunatamente è cosciente, ma è stato trasportato in ospedale per accertamenti.