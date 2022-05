F1: Russell davanti a Leclerc nelle libere 2 a Miami. Sainz a muro

MIAMI - E' di George Russell il miglior tempo nelle prove libere 2 al Gran Premio di Miami, valevole per la quinta tappa del Mondiale 2022 Formula 1. Il britannico della Mercedes, con il crono di 1:29.938, precede la Ferrari di Charles Leclerc che aveva chiuso davanti le FP1 sul circuito in Florida. Terzo tempo per la Red Bull di Sergio Perez davanti all'altra Mercedes di Lewis Hamilton. Seguono la alpine di Fernando Alonso al quinto posto e la McLaren di Lando Norris in quinta posizione. Sessione negativa, invece, per l'altra Ferrari di Carlos Sainz, che si chiude dopo una ventina di minuti con lo spagnolo a muro e costretto a fermarsi mentre viene esposta la bandiera rossa.