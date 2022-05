F1, Szafnauer: "Alonso bloccato da Sainz in qualifica. Siamo frustrati"

ROMA - Il Gran Premio di Miami in Formula 1 si era concluso per Fernando Alonso con la nona posizione. Il pilota è stato però penalizzato due volte dalla FIA, che gli ha sottratto 10 secondi, vedendo quindi sfumare i punti raccolti sul circuito in Florida. Il team principal della scuderia francese, Otmar Szafnauer, ha confessato al quotidiano spagnolo "AS" tutta la sua delusione: "È molto frustrante, ma lo accettiamo. Tutti noi vogliamo di più. A Miami avrebbe dovuto essere più avanti, ma la Q3 è sfuggita perché è stato bloccato da Sainz”.