F1, Gp Spagna: Leclerc davanti a Sainz, la Ferrari comanda le libere 1

BARCELLONA - E' di Charles Leclerc il miglior tempo nelle prove libere 1 del Gran Premio di Spagna, valevole per la sesta tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco, sul circuito di Barcellona, firma il crono di 1:19.828 e precede il compagno in Ferrari Carlos Sainz, a certificare l'ottimo inizio delle due Rosse nel weekend catalano. Terzo tempo per Max Verstappen, davanti alla Mercedes di George Russell, che così come Lewis Hamilton ha visto il primo cambio di power unit per la sua monoposto.