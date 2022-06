F1, Gp Azerbaijan. Sainz: "Contento di come sto in macchina"

BAKU - Partirà dalla quarta casella nel Gp dell'Azerbaijan Carlos Sainz, che ha visto sfumare in quel di Baku la prima pole position della sua carriera. Il pilota della Ferrari ci è andato vicino, ma purtroppo non si è migliorato nel secondo tentativo ed è stato scavalcato da Leclerc e dalle due Red Bull. Sainz comunque guarda il lato positivo e ammette: "Dopo un paio di gare in cui non mi trovavo, qui a Baku finalmente ho più confidenza e sono anch'io nella battaglia. Sono contento di come sto in macchina".