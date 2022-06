F1, Gp Azerbaijan. Perez: "Sarà una gara lunga, non dovremo fare errori"

BAKU – “Non è stata una qualifica ideale. Abbiamo riscontrato un problema al motore faticando un po’ in termini di potenza in quanto non riuscivamo ad accenderlo. Tuttavia Leclerc ha fatto un ottimo giro perciò non so se, senza questo problema, avremmo fatto la pole”. Queste le dichiarazioni di Sergio Perez, secondo al termine delle qualifiche del Gp dell'Azerbaijan, ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. Nonostante un'ottima prima fila, il messicano non si accontenta e analizza quanto accaduto sul circuito di Baku nei minimi dettagli.