F1, Verstappen vince in Ungheria e ammette: "Non credevo nella vittoria"

BUDAPEST - Non può che sorridere Max Verstappen, autore di un'impresa all'Hungaroring. Il pilota della Red Bull ha infatti vinto il Gp d'Ungheria, tredicesima tappa del Mondiale di Formula 1, nonostante partisse dalla decima posizione. "Ammetto che non credevo del tutto nella vittoria. Speravo di avvicinarmi al podio, ma le condizioni in pista erano insidiose. La nostra strategia è stata ottima, ci siamo fermati nel momento corretto" ha dichiarato il campione del mondo in carica nell'intervista post-gara.