F1, Russell: "Orgoglioso del lavoro". Hamilton: "Vogliamo crescere ancora"

BUDAPEST - C'è grande entusiasmo in casa Mercedes al termine del Gp d'Ungheria , tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 . Il team di Brackley ha infatti portato sul podio entrambe le vetture dopo aver già conquistato la pole position nella giornata di sabato. "Grande prestazione, stiamo crescendo e sono orgoglioso del lavoro di tutti. Forse avrei potuto gestire meglio le gomme visto che alla fine ho fatto fatica con le medie, ma sono felice del podio. Non appena ricomincerà la stagione daremo il meglio" ha dichiarato Russell.

Le parole di Hamilton

Più che soddisfatto anche Lewis Hamilton, secondo classificato a Budapest: "Nella prima parte di gara ho sofferto molto, ma con il tempo sono riuscito a sentirmi a mio agio. Nonostante non avessi il ritmo degli altri non ho mai mollato. E' davvero fantastico arrivare alla pausa con due macchine a podio nelle ultime due gare". Il sette volte campione del mondo ha poi concluso: "Ci auguriamo di crescere ancora per poter lottare con chi ci precede. Alla fine speravo che potesse piovere visto che la nostra monoposto funziona meglio quando fa più freddo. Come trascorrerò la pausa estiva? Allenandomi e cercando di recuperare la concentrazione".