F1, Binotto: "La macchina non ha funzionato, sbagliato montare le gomme dure"

BUDAPEST - "E' evidente che la monoposto non abbia funzionato. Ci aspettavamo un risultato diverso, ma non è un problema di strategia bensì di vettura. Proveremo ad analizzare le ragioni per cui non avevamo il passo giusto, oggi si poteva mettere qualunque gomma senza che la macchina ci permettesse di fare ciò che volevamo". Questo il commento a caldo ai microfoni di Sky Sport di Mattia Binotto al termine del Gp d'Ungheria, tredicesimo appuntamento della stagione di F1. Il team principal della Ferrari sposta dunque l'attenzione sui problemi della monoposto e non sulla strategia.